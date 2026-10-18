«Еще надо сыграться»: Кожевников оставил шанс «Авангарду»

Олимпийский чемпион оценил шансы омичей подняться в таблице КХЛ.

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о том, способен ли омский «Авангард» серьезно улучшить свое положение в регулярном чемпионате КХЛ. Мнение хоккеиста приводит «СуперОмск».

По словам эксперта, состав у омичей укомплектован качественно, однако сейчас вне игры находятся восемь ключевых исполнителей. При этом Кожевников не исключает, что команда все же сумеет подняться выше, если игроки соберутся.

Он также напомнил, что впереди еще более пятидесяти матчей, а отставание от восьмой строчки невелико. Серия из десяти-двенадцати побед, по его оценке, способна поднять «Авангард» наверх.

– Да, травмированные игроки постепенно возвращаются, но сейчас надо еще сыграться. Все в разном состоянии. Вы думаете, пришел – и все уже в форме. Если вы начали кататься с командой, и здесь, это большая разница. У организма после травмы уже свои какие-то нюансы, – подчеркнул Кожевников.

Старт сезона сложился для омского клуба неудачно: команду преследовали травмы и серия поражений. Однако в пятницу, 16 октября 2026 года, «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2. Эта победа позволила ястребам переместиться на девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч омичи проведут дома сегодня, 18 октября – соперником станет челябинский «Трактор».