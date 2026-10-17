Шарипзянов рассказал о секретной встрече с главным боссом «Авангарда»

Евгений Кожевников приезжал в Омск из-за неудачного выступления «ястребов».

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Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о секретном разговоре с председателем совета директоров клуба Евгением Кожевниковым, который на днях прилетал в Омск из-за неудачного выступления «ястребов» в этом сезоне.

Вечером 13 октября он был замечен на матче фарм-клуба «Омские Ястребы», а 14-го провел разбор полетов в главной команде. Подробности не сообщались. Завесу тайны приоткрыл капитан «Авангарда».

– Общались с Кожевниковым. Конечно, босс недоволен игрой, но хочу сказать ему спасибо за то, что он нам доверяет. У нас с ним прошла беседа, которая и должна быть в такой ситуации. Никакой паники нет: понятно, что он недоволен и хочет большего, и мы тоже хотим большего, – сказал Шарипзянов в комментарии «Чемпионату».

Он также добавил, что за последние дни «произошло сплочение команды». Это связано в возвращением травмированных игроков.

– Главное, что произошло, – это сплочение команды. Оно началось только сейчас, потому что только сейчас приехал Пакетт, Прохоркин вернулся и уже в раздевалке, Волков очень близко. К сожалению, так случилось: то я уезжал, то кто-то другой, то кого-то нет в раздевалке, – отметил капитан.

Экстренный приезд Кожевникова в Омск дал эффект: вчера, 16 октября, «Авангард» уверенно переиграл «Автомобилист» со счетом 4:2. В воскресенье «ястребы» играют дома с «Трактором». Начало матча в 17 часов.