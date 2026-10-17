Омск-информ
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·Спорт·Магнит Комаров

Матч перенесен, все билеты проданы: «Омичка» спустя 10 лет возвращается в СКК

Впервые за долгие годы омская волейбольная команда сыграет в легендарном спорткомплексе.
Волейбольный клуб Омичка постер

Сегодня, 17 октября, в Омске пройдет исторический волейбольный матч. После десятилетнего перерыва ВК «Омичка» возвращается в легендарный СКК имени Блинова. В рамках третьего тура чемпионата Суперлиги-2026/2027 омские девушки примут краснодарское «Динамо».

– Мы ждали этого события долгих десять лет! Наша любимая команда возвращается в арену, с которой связаны ярчайшие страницы клубной истории. И в наших силах сделать сегодняшний вечер по-настоящему незабываемым! – говорится в анонсе ВК «Омичка» к матчу.

Игра должна была начаться в 16:00 по омскому времени, но была перенесена из-за опоздания команды гостей.

– В связи с отменой авиарейса, на котором должна была прибыть команда соперника, матч 17 октября с «Динамо» (Краснодар) переносится на 19:00. Запуск зрителей будет осуществляться с 17:30. Все билеты, купленные на матч, действительны, – отметили в волейбольном клубе.  

Матч против «Динамо» пройдет с аншлагом, все билеты на трибуны проданы.

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·Спорт·Магнит Комаров

Матч перенесен, все билеты проданы: «Омичка» спустя 10 лет возвращается в СКК

Впервые за долгие годы омская волейбольная команда сыграет в легендарном спорткомплексе.
Волейбольный клуб Омичка постер

Сегодня, 17 октября, в Омске пройдет исторический волейбольный матч. После десятилетнего перерыва ВК «Омичка» возвращается в легендарный СКК имени Блинова. В рамках третьего тура чемпионата Суперлиги-2026/2027 омские девушки примут краснодарское «Динамо».

– Мы ждали этого события долгих десять лет! Наша любимая команда возвращается в арену, с которой связаны ярчайшие страницы клубной истории. И в наших силах сделать сегодняшний вечер по-настоящему незабываемым! – говорится в анонсе ВК «Омичка» к матчу.

Игра должна была начаться в 16:00 по омскому времени, но была перенесена из-за опоздания команды гостей.

– В связи с отменой авиарейса, на котором должна была прибыть команда соперника, матч 17 октября с «Динамо» (Краснодар) переносится на 19:00. Запуск зрителей будет осуществляться с 17:30. Все билеты, купленные на матч, действительны, – отметили в волейбольном клубе.  

Матч против «Динамо» пройдет с аншлагом, все билеты на трибуны проданы.

4940
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Рубрика - Спорт