Первую игру «Омички» в СКК имени Блинова внезапно отменили

Возвращение омской команды в легендарный спорткомплекс отложено.

Фото: Сергей Мельников

Встреча третьего тура женской Суперлиги между «Омичкой» и «Динамо» из Краснодара, назначенная на сегодня, 17 октября, отменена. Об этом проинформировала пресс-служба волейбольного клуба «Омичка», сославшись на данные Всероссийской федерации волейбола.

Причиной стали сложности с логистикой: судейская бригада, инспектор ВФВ и сама краснодарская команда не смогли добраться до Омска к назначенному времени по не зависящим от них обстоятельствам. Провести поединок в запланированный срок невозможно.

Новую дату и место проведения матча определит Исполком ВФВ – игра пройдет в резервные дни.

Болельщикам не придется обращаться за возвратом: деньги за уже купленные билеты вернутся автоматически. Дополнительных действий от зрителей не требуется.

Ранее начало игры перенесли с 16 на 19 часов. «Омичка» не выступала в СКК имени Блинова на протяжении 10 лет.