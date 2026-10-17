Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт·Магнит Комаров

Сушинский заявил, что «Авангард» «100 % выберется» из ямы

Главной причиной неудачной игры команды легенда «ястребов» называет травмы ведущих хоккеистов.
Болельщики Авангарда

Легенда «Авангарда» Максим Сушинский считает, что «ястребы» обязательно преодолеют игровой кризис и обязательно сыграют в плей-офф. Накануне омичи победили «Автомобилист» со счетом 4:2 и ушли с последнего места в Восточной конференции. Сейчас у «ястребов» 14 очков в 14 матчах регулярного чемпионата и девятое место в таблице Востока.

– «Авангард» выберется – 100 %. Основная проблема – большое количество травм, из-за которых команда просела. Насчет выхода в плей-офф я вообще не переживаю. Когда вернутся лидеры, они заиграют и наберут свои очки. По крайней мере, в плей-офф «Авангард» точно попадет, – сказал Сушинский в комментарии «Советскому спорту».

Завтра, 18 октября, «Авангард» принимает дома челябинский «Трактор». Уральцы в таблице идут следом за омичами – 13 очков в 15 играх. Начало игры в 17:00.

2457

Читайте также

·Спорт·Магнит Комаров

Сушинский заявил, что «Авангард» «100 % выберется» из ямы

Главной причиной неудачной игры команды легенда «ястребов» называет травмы ведущих хоккеистов.
Болельщики Авангарда

Легенда «Авангарда» Максим Сушинский считает, что «ястребы» обязательно преодолеют игровой кризис и обязательно сыграют в плей-офф. Накануне омичи победили «Автомобилист» со счетом 4:2 и ушли с последнего места в Восточной конференции. Сейчас у «ястребов» 14 очков в 14 матчах регулярного чемпионата и девятое место в таблице Востока.

– «Авангард» выберется – 100 %. Основная проблема – большое количество травм, из-за которых команда просела. Насчет выхода в плей-офф я вообще не переживаю. Когда вернутся лидеры, они заиграют и наберут свои очки. По крайней мере, в плей-офф «Авангард» точно попадет, – сказал Сушинский в комментарии «Советскому спорту».

Завтра, 18 октября, «Авангард» принимает дома челябинский «Трактор». Уральцы в таблице идут следом за омичами – 13 очков в 15 играх. Начало игры в 17:00.

2457
Больше по тегу - #ХК Авангард
Рубрика - Спорт