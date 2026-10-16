«Даже пьяными не имеют права»: экс-тренер сборной России разгромил «Авангард»

Владимир Плющев не ожидал, что омский клуб настолько провалит старт чемпионата.

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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о провальном старте «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ. Отметим, что сейчас омский клуб находится на последнем, 11-м месте в Восточной конференции.

– То, что «Авангард» занимает последнее место, для меня действительно неожиданность. Даже пьяными такой состав не имеет права занимать последнее место. Хотя они даже далеко не полупьяные. Я знал, что у команды будут проблемы на протяжении сезона, и говорил об этом перед началом чемпионата. Поэтому сам факт того, что «Авангард» выступает неудачно, меня не удивляет. Но то, что он выступает настолько неудачно, – действительно неожиданность, – цитирует Плющева «Советский спорт».

Экс-тренер отметил, что, по его мнению, причины неудач кроются в прошлом чемпионате, когда возникшие проблемы так и не были решены. При этом руководство не предприняло кардинальных мер, чтобы изменить ситуацию. В результате негативные последствия прошлых ошибок продолжили накапливаться и теперь еще сильнее сказываются на игре омского клуба.

– К сожалению, команда, которая должна находиться в верхней части турнирной таблицы, сейчас занимает последнее место на Востоке. И это совершенно непонятно, – добавил Плющев.