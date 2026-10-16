Омский «Авангард» готовится отомстить «Автомобилисту» за разгром на Урале

Команде могут помочь вернувшиеся после травм Максим Лажуа и Егор Афанасьев.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 16 октября, «Авангард» сыграет на домашнем льду с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Матч на «G-Drive Арене» начнется в 19:30 по омскому времени.

Несмотря на преимущество всего в два очка над омичами, «Автомобилист» показывает достойные результаты в октябре и успешно справляется с сильными соперниками. В начале месяца екатеринбуржцы уже нанесли «ястребам» разгромное поражение на домашнем льду со счетом 4:0.