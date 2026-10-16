Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт·Алексей Новиков

Омский «Авангард» готовится отомстить «Автомобилисту» за разгром на Урале

Команде могут помочь вернувшиеся после травм Максим Лажуа и Егор Афанасьев.
Никита Серебряков

Сегодня, 16 октября, «Авангард» сыграет на домашнем льду с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Матч на «G-Drive Арене» начнется в 19:30 по омскому времени.

Несмотря на преимущество всего в два очка над омичами, «Автомобилист» показывает достойные результаты в октябре и успешно справляется с сильными соперниками. В начале месяца екатеринбуржцы уже нанесли «ястребам» разгромное поражение на домашнем льду со счетом 4:0.

Напомним, ранее стало известно о скором возвращении в состав «Авангарда» двух хоккеистов, пропускавших игры из-за травм. Ожидается, что команде смогут помочь Максим Лажуа и Егор Афанасьев.

2010

Читайте также

·Спорт·Алексей Новиков

Омский «Авангард» готовится отомстить «Автомобилисту» за разгром на Урале

Команде могут помочь вернувшиеся после травм Максим Лажуа и Егор Афанасьев.
Никита Серебряков

Сегодня, 16 октября, «Авангард» сыграет на домашнем льду с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Матч на «G-Drive Арене» начнется в 19:30 по омскому времени.

Несмотря на преимущество всего в два очка над омичами, «Автомобилист» показывает достойные результаты в октябре и успешно справляется с сильными соперниками. В начале месяца екатеринбуржцы уже нанесли «ястребам» разгромное поражение на домашнем льду со счетом 4:0.

Напомним, ранее стало известно о скором возвращении в состав «Авангарда» двух хоккеистов, пропускавших игры из-за травм. Ожидается, что команде смогут помочь Максим Лажуа и Егор Афанасьев.

2010
Больше по тегу - #ХК Авангард
Рубрика - Спорт