В «Авангарде» подтвердили возвращение канадского защитника

Защитник омского «Авангарда» Максим Лажуа восстановился после травмы и 16 октября вернется на лед. Соответствующую информацию официально подтвердили в пресс-службе клуба.
– На одном из домашних матчей Максим Лажуа блокировал бросок и получил травму. Макс сразу начал восстановление и при этом всегда был с командой – и на тренировках, и на матчах. Он делал все, что ему говорили врачи, соблюдал режим и пахал в зале, а позже начал выходить на лед. Чтобы как можно быстрее помочь команде, и вот 16 октября он возвращается на лед. Приходите поддержать Максима и команду, – говорится в опубликованном видео.
Отметим, что Лажуа пополнил состав «Авангарда» в сезоне-2025/26, перейдя из фарм-клуба «Сиэтл Кракен». В прошлом сезоне защитник сыграл 85 матчей, в которых забросил 15 шайб и записал на свой счет 32 результативные передачи.
Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что вместе с канадским защитником в состав «Авангарда» также должен вернуться нападающий Егор Афанасьев.