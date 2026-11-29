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Представитель канадского форварда омского «Авангарда» Джошуа Ливо, Иван Ботев высказался об игре своего клиента в нынешнем сезоне. Об этом агент рассказал порталу AllHockey.ru.

По мнению Ботева, и сам хоккеист, и омский клуб прибавляют по ходу чемпионата. Ливо сумел наладить взаимопонимание с Майклом Маклаудом и Эндрю Потуральски, образовав результативное сочетание. Агент подчеркнул, что его подопечный демонстрирует умение действовать не только в атаке, но и в защите, а также играть на коллективный результат.

Отдельно Ботев отметил работу главного тренера Ги Буше.

– Считаю, «Авангард» и Джош прогрессируют. Он нашел химию с Маклаудом и Потуральски. Ливо доказывает, что умеет играть и в обороне, и на команду. Ги Буше эффективно использует его сильные стороны, тренер нашел подход, а Джош принял его требования. Надеюсь, руководство довольно, что подписало с ним контракт, – сказал Ботев.

Ключевым условием дальнейшего роста команды Ботев назвал отсутствие тяжелых повреждений у игроков. Он также добавил, что Ливо понимает амбиции омского клуба и намерен вместе с ним завоевать Кубок Гагарина. По словам агента, адаптация канадца прошла гладко во многом благодаря знакомым в коллективе и помощи тренерского штаба и руководства.

Напомним, что Ливо перешел в «Авангард» в июне 2026 года – соглашение с омским клубом подписали на один год, а на решение канадца повлияли амбиции команды и дружба с Потуральски и Лажуа. Тогда же агент заявлял, что форвард едет в Омск за Кубком Гагарина.

Вчера, 28 ноября, «Авангард» выиграл гостевой матч против хабаровского «Амура». Встреча на Дальнем Востоке завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов». Нападающий Джошуа Ливо отметился двумя шайбами.