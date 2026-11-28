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Сегодня, 28 ноября, хоккеистам омского «Авангарда» предстоит крайне сложный выездной поединок против хабаровского «Амура». В этом сезоне «тигры» неожиданно стали одним из лидеров КХЛ и сейчас идут на четвертом месте Восточной конференции – 34 очка после 29 матчей. Омская команда за те же 29 игр взяла 38 очков и забралась на второе место.

«Ястребы» идут на серии из шести побед подряд, но сегодня им противостоят лучшая защита Востока (всего 52 пропущенных шайбы, 1,7 за игру), лучшее меньшинство в лиге (11 голов в 95 попытках соперников, показатель нейтрализации – 88,4 %) и самые надежные вратари в КХЛ: Александр Трушков лидирует по проценту отраженных бросков (94,7), коэффициенту надежности (1,47) и «сухим» играм (5), у Максима Дорожко – три «сухаря» и 94,1 % отраженных бросков. Звездному нападению омичей придется серьезно постараться, чтобы забить «тиграм», а защитникам и вратарю «Авангарда» нужно сыграть супернадежно – этот «Амур» ошибок не прощает.

Матч в Хабаровске стартует в 13.00 по омскому времени. Трансляцию будут вести «12 канал» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».