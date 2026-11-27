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Вчера, 26 ноября, форвард «Авангарда» Константин Окулов набрал 150-е очко в составе омской команды. Юбилейного показателя нападающий достиг в матче с «Адмиралом», который «ястребы» выиграли в серии буллитов со счетом 5:4, сообщили в пресс-службе клуба.

В последних шести матчах Окулов набрал 8 очков (3+5). В игре с «Адмиралом» он отметился результативной передачей, благодаря которой достиг отметки в 150 очков за «Авангард». Всего на это форварду понадобилось 158 матчей, в которых он забросил 53 шайбы и отдал 97 результативных передач. Также Окулов забросил решающий буллит в победной серии, однако такие броски не учитываются в статистике.

Впервые за омскую команду нападающий сыграл 28 декабря 2024 года в матче против «Лады». Дебют получился результативным – Окулов сразу набрал 3 очка (2+1). Теперь он стал 13-м игроком «Авангарда» в КХЛ, достигшим отметки в 150 очков. Больше всех в этом списке у Александра Попова — 290 баллов. Последним до Окулова юбилейный рубеж преодолел Семен Чистяков.

Напомним, ранее стало известно, что легионер «Авангарда» Джошуа Ливо стал лучшим среди нападающих КХЛ.