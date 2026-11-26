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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу омичей над «Адмиралом» во Владивостоке. Матч 26 ноября завершился в серии буллитов со счетом 5:4.

По словам наставника, игры на Дальнем Востоке всегда даются тяжело из-за долгого перелета. При этом, считает Буше, счет на табло не отражал того, что происходило на льду.

– Мы всегда знаем, что игры здесь, на Дальнем Востоке, непростые, они очень сложные, потому что длительный перелет, шесть часов ты проводишь в самолете. Мы прекрасно понимали, что противник нас будет ждать, они будут в полной боевой готовности, мы понимали, что просто не будет. Но, по моему мнению, по ходу встречи счет на табло не отражал реальной действительности на льду, потому что мы доминировали по всем компонентам, кроме единственной забитой шайбы, – рассказал Буше.

Основное время матча завершилось вничью 4:4, в овертайме победитель не определился. Тренер отметил, что команда заметно переиграла соперника по статистике.

– Но я очень доволен тем, как наши игроки отреагировали, потому что по броскам 93:40 в нашу пользу, по вбрасываниям 58 % выигранных у нас, по броскам в створ 22:7 в нашу пользу, – заявил тренер.

Следующий матч «Авангард» проведет 28 ноября в Хабаровске против «Амура».