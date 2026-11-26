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Во Владивостоке состоялся матч между «Адмиралом» и омским «Авангардом», исход которого решился только в серии буллитов. Матч завершился со счетом 4:5 в пользу гостей.

В стартовом отрезке встречи хозяева площадки открыли счет благодаря точному броску Энтони Камары. Во втором периоде канадский нападающий оформил дубль, удвоив преимущество «Адмирала». Однако омичи сумели ответить до перерыва: Эндрю Потуральски сократил отставание «Авангарда» до минимума.

Самым событийным стал третий период, в котором команды обменялись серией атак. Джозеф Чеккони восстановил равновесие на табло, после чего Либор Шулак вновь вывел владивостокский клуб вперед. Василий Пономарев снова сравнял счет, но Владислав Цицюра вскоре вернул «Адмиралу» лидерство. На исходе основного времени Эндрю Потуральски забросил свою вторую шайбу в игре и перевел встречу в овертайм.

Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в серии буллитов решающий бросок реализовал Константин Окулов, принеся «Авангарду» гостевую победу.

Следующий матч выездной серии омичи проведут в субботу, 28 ноября, в Хабаровске, где сыграют против местного «Амура».