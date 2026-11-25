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Омский «Авангард» сумел переломить неудачное начало сезона КХЛ и выйти на стабильный победный график. Такое мнение в беседе с «Матч ТВ» высказал бывший нападающий сборной России Сергей Коньков.

Поводом для оценки стала победа омичей над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1. Этот успех стал для команды Ги Буше уже пятым подряд, позволив клубу закрепиться на второй строчке Восточной конференции с 36 очками после 28 проведенных встреч.

– Надо смотреть, как последние игры действует «Авангард». Они выиграли семь игр из десяти. До этого у них были серии, где они две выигрывали, одну проигрывали, и опять так же. Сейчас команда уже совсем в другом статусе и выдает хорошие серии, забивает полегче. Где-то забивают в пустые ворота, где-то было напряжение, но тем не менее, – отметил Коньков.

Эксперт также обратил внимание на улучшение кадровой ситуации и турнирных перспектив омского клуба.

– Хоккеисты после травм возвращаются в состав, это тоже очень важно. Прошло три месяца, команда имеет запас в играх и по очкам поднялась наверх по сравнению с тем же «Нефтехимиком». Будут приближаться к «Металлургу», если серия побед продолжится. Работа идет, они постепенно преодолевают те сложности, которые были в начале чемпионата, – добавил он.

Напомним, что завтра «Авангард» сыграет против «Адмирала» во Владивостоке.