Фото: t.me/omskiyavangard

Сегодня, 22 ноября, на «G-Drive Арене» в Омске «Авангард», как и анонсировал, «по-пацански» обыграл финалиста Кубка Гагарина «Ак Барс».

С самого начала матча преимущество было на стороне омичей. В начале первого периода «ястребы» открыли счет – шайбу с передачи нападающего Константина Окулова забросил форвард Александр Волков, 1:0. Второй гол авторства Константина Окулова укрепил уверенность «Авангарда». Однако расслабляться было рано – соперник забросил первую шайбу, счет по итогам первого отрезка составил 2:1.

Однако во втором периоде омичи увеличили отрыв – Константин Окулов в большинстве оформил дубль, счет стал 3:1.

В третьем периоде команды не отметились шайбами. Однако бросков у «Авангарда» было больше. Спокойно доиграв, омичи потонули в потоке оваций 12-тысячной ледовой арены. Итоговый счет матча составил 3:1.

Пятая подряд победа «ястребов» и седьмая в восьми матчах переместила команду на второе место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Команда закрыла серию домашних матчей, и теперь ей предстоит выезд на Дальний Восток.