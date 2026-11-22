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27-летний вратарь «Авангарда» Иван Просветов рассказал, что попадания соперников во время матчей – неотъемлемая часть игры. Слова голкипера приводит «Чемпионат».

По словам хоккеиста, однажды в матче ему прилетело в голову так, что встряхнуло. Однако Просветов старается не задерживаться на льду.

Голкипер признался, что первый инстинкт велит полежать, но затем он убеждает себя подниматься.

– На самом деле, не верьте, когда вратари валяются, умирают на льду после столкновений, это не так больно. Посмотрите, какая амуниция у нас огромная. Так что валяющимся вратарям можно кричать: «Симулянт!» – передает слова Просветова ресурс.

В нынешнем сезоне Просветов отыграл девять встреч и победил в пяти из них. Коэффициент надежности вратаря составляет 1,78, а процент отраженных бросков – 93,9 %.

Ранее главный тренер омской команды Ги Буше подробно рассказал о состоянии травмированных игроков «Авангарда».