Фото: пресс-служба УФСИН

В лечебно-исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Омской области состоялся турнир по мас-рестлингу – якутскому национальному виду спорта, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Участники садились лицом друг к другу, упираясь ногами в разделительную доску – тэбилик. Каждый держал в руках деревянную палку (мас), а победителем становился тот, кому удавалось перетянуть соперника на свою сторону или выхватить снаряд из его рук.

Организатором выступила администрация учреждения, включившая турнир в программу социальной адаптации осужденных. Для участников состязание стало проверкой не только физической формы, но и силы воли, а также умения с уважением относиться к сопернику – важной составляющей спортивной этики.

Победителям и призерам вручили грамоты и ценные призы. По мнению организаторов, подобные мероприятия помогают снижать эмоционально-психологическое напряжение среди осужденных и повышают их мотивацию к участию в общественно полезной деятельности.