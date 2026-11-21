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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше заявил, что для построения чемпионской команды требуется время. Все хотят от тренеров немедленного результата, но так в спорте не бывает.

– Все хотят волшебника. Хотят, чтобы по мановению волшебной палочки появилась командная «химия», чтобы игроки мгновенно стали единым коллективом, команда сразу начала показывать великолепный хоккей. Все хотят немедленного успеха. Но никто не хочет проходить через сам процесс его достижения. А так не бывает, – цитирует Буше телеканал «Матч ТВ».

Канадский специалист называет себя строителем, а не волшебником.

– Я строитель. Я строю команду. Я не волшебник. И я понимаю, что строительство требует времени. Нужно проходить через трудности, – отметил тренер. – Развитие никогда не идет по прямой линии вверх. Всегда будут подъемы и спады. Это касается всего: игры в меньшинстве, большинства, хоккея в равных составах, сочетаний звеньев, пар защитников, формирования победных привычек. На все требуется время.

Больше всего Буше ненавидит разговоры о прошлом сезоне, в котором у «Авангарда» была команда с чемпионским потенциалом, которая не смогла дотерпеть 33 секунды в шестом матче полуфинала с «Локомотивом» и лишила себя возможности побороться за Кубок Гагарина.

– Больше всего я ненавижу, когда мне начинают рассказывать о прошлом сезоне. Я действительно терпеть этого не могу, – признался тренер. – Потому что каждый сезон – совершенно отдельная история. Все вспоминают только концовку прошлого чемпионата. Как хорошо мы играли, как стали настоящими братьями, как все, наконец, заработало. Но все забывают о процессе, который шел месяцами. В это же время в прошлом сезоне у нас были серьезные проблемы. Некоторые хоккеисты не показывали нужный уровень. Кто-то играл в четвертом звене, а позднее оказался во втором. Большинство не работало три недели. Но люди забывают обо всем этом.

«Авангард» выиграл четыре из пяти последних матчей и с 34 очками идет на третьем месте в Восточной конференции КХЛ. Завтра, 22 ноября, омичи сыграют дома с казанским «Ак Барсом». Матч начнется в 17.00.