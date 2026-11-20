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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал о травме нападающего Седрика Пакетта, который выбыл из команды после блокировки броска. По словам тренера, повреждение не связано с прошлой операцией, поэтому игрок сможет вернуться, а сроки восстановления могут составить от трех до шести недель и зависеть от вердикта врачей.

– Эта травма, она никак не связана с перенесенной им ранее операцией. Он заблокировал бросок, и вы сами можете догадаться, что там произошло. Может быть, его не будет шесть недель, может, четыре, может, три, точно сказать не могу. Но, возможно, в какой-то момент он сможет играть и с этим повреждением. Тут все будет зависеть от того, что скажут врачи, – рассказал Буше.

Наставник добавил, что хоккеист только набрал форму и приносил пользу, в том числе в меньшинстве, поэтому его выбывание стало ударом для самого игрока и команды.

Относительно других хоккеистов Ги Буше отметил, что Семен Чистяков испытывает небольшой дискомфорт из-за травмы, но ничего серьезного там нет. Однако готовность к следующему матчу остается под вопросом.

У Наиля Якупова же наблюдаются последствия защемления нерва: в прошлой игре все шло нормально, но ближе к концу появилась острая боль, с которой врачи помогают справляться. При этом форвард продолжает играть, несмотря на риск повторения того случая.