Фото: hawk.ru

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча против астанинского «Барыса» (3:1). Он отметил, что команда создала много хороших моментов и понимала силу соперника, который активно действует, много забивает, обыгрывал сильные команды, а в прошлую очную встречу на своей площадке омичи выступили неудачно.

– Сегодня мне не понравилось, как мы действовали, когда счет на табло был 3:0, потому что мы подрасслабились, мы перестали действовать грамотно, отошли от своей системы, мы хотели забивать четвертую, пятую шайбу, мы стали терять шайбу, – раскритиковал команду Буше.

Тренер добавил, что вместо надежной обороны и следования системе команда потеряла жесткость и давление, из-за чего соперник закономерно забил во втором периоде. Он обратил внимание на пять попыток большинства у гостей, отметив, что в равных составах шансов у них было немного.

При этом наставник отдельно выделил кадровую ситуацию: ряд хоккеистов вернулся в строй, однако выбыли Семен Чистяков и Седрик Пакетт.

По словам Буше, потеря Пакетта особенно огорчительна, поскольку он начал хорошо смотреться, является грамотным игроком и «настоящим воином», которому не хватало игровой практики.

Напомним, что встреча «Авангарда» с астанинским «Барысом» завершилась победой омичей со счетом 3:1. Все голы забиты легионерами, при этом Джошуа Ливо отличился дублем.