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Сегодня омский «Авангард» проведет домашний матч против «Барыса» на G-Drive Арене. Начало игры запланировано на 19:30.

К поединку омичи подходят после успеха в противостоянии с «Адмиралом» – 3:1. «Барыс» же в предыдущей встрече проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 3:5.

В паузах между периодами зрителям предложат окунуться в мир GTA VI: они смогут пройти миссию, прокатиться на машинах по городу и ощутить себя персонажами игры. Кроме того, для гостей подготовили розыгрыш BMX-велосипеда.

Во время матча также состоится автограф-сессия с форвардом Артемом Ильенко. Пообщаться с хоккеистом можно будет в Айс Бункер Клубе в первый перерыв и в ресторане-баре – во второй.