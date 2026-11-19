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Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков поделился мыслями по поводу настроения в команде. Сейчас команда идет на четвертом месте Восточной конференции, набрав 32 очка после 26 встреч.

Вратарь объяснил прежние неудачи команды не тем, что соперники раскусили тактику омичей, а собственной недисциплинированностью. По словам хоккеиста, игроки сами перестали четко выполнять установки тренерского штаба, хотя поводов ломать проверенную схему нет – в прошлом сезоне с ней почти удалось добраться до главного трофея.

– Сейчас настроение в команде более позитивное – все рады возвращению наших игроков. Начали выигрывать, показывать хоккей, который от нас ждут. Конечно, все еще есть недочеты, над которыми нужно работать. Мне кажется, не соперники начали понимать нашу систему, а мы перестали ее правильно выполнять, – заявил Серебряков.

Голкипер также добавил, что конкуренты по лиге начали подсматривать и перенимать наработки «Авангарда», приведя в пример «Динамо», где у него есть знакомые. По словам вратаря, это доказывает, что омичи движутся в верном направлении.

При этом Серебряков признал, что главный тренер Ги Буше уже скорректировал ряд игровых моментов. Однако на льду хоккеистам пока не удается полностью выполнять все требования наставника, поэтому расслабляться команде рано.