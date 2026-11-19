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Нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарев оценил игру команды в матче с владивостокским «Адмиралом», завершившемся победой омичей со счетом 3:1. Форвард поддержал мнение главного тренера Ги Буше о том, что «ястребам» необходимо улучшить реализацию голевых моментов.

– Уверенная победа. Считаю, что наиграли на гораздо большее количество голов. Надо работать над реализацией. Но рад, что контролировали игру практически весь матч, без ошибок никогда не получится сыграть, но всегда есть к чему стремиться. Думаю, что можно еще лучше, но, возможно, тогда пропадет креативность, – заявил Петру Смольникову нападающий.

Пономарев также рассказал об эпизоде, в котором ему удалось поразить ворота «Адмирала». В ходе стремительной атаки с численным преимуществом «четыре в два» Чеккони выдал точную передачу на форварда, который отправил шайбу под перекладину и довел счет до 3:1.

– Мой гол? Ну, с завершением здорово получилось. Обычно первое, что мы делаем, когда есть вариант для броска, – бросаем. А тут Чико – он нечасто так делает – отдал на пустые ворота. Не всегда бывает такая возможность. Он огромный молодец, что отдал такую замечательную передачу. Мне кажется, что здесь все звено поучаствовало, и каждый заслужил очко себе в копилку, – добавил форвард.

Напомним, ранее сообщалось, что «Авангард» может вновь лишиться канадского нападающего из-за травмы.