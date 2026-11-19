В Омске определили дату проведения очередного турнира лиги смешанных единоборств Александра Шлеменко. 15-й бойцовский вечер Shlemenko Fighting Championship (SFC) пройдет 27 декабря на G-Drive Арене. Об этом сообщили в школе единоборств «ШТОРМ».
– Турниры лиги Александра Шлеменко всегда становятся ярким шоу и дают возможность вживую увидеть поединки бойцов из разных стран. Как отмечают организаторы, юбилейное событие впечатлит гостей и спортивной составляющей, и невероятной атмосферой, – сообщили в школе.
Отметим, что центральным событием вечера станет бой Александра Подмарева, выступающего под прозвищем «ТОР». На счету спортсмена 26 побед и пять поражений в профессиональной карьере.
Свой предыдущий поединок Подмарев провел на турнире SFC 14. Тогда омич досрочно победил польского бойца Петра Валавски, завершив встречу техническим нокаутом.
Имя следующего соперника Подмарева пока держат в секрете. Известно лишь, что он будет представлять другую страну, а организаторы характеризуют его как бойца высокого уровня.
Напомним, ранее сообщалось, что молодой воспитанник школы Шлеменко одолел соперников и завоевал золото мирового турнира.