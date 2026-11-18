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Нападающий омского «Авангарда» Седрик Пакетт получил травму в сегодняшнем матче с «Адмиралом». Как рассказал главный тренер Ги Буше на послематчевой пресс-конференции, серьезна ли травма, пока неизвестно.

– Он сейчас в больнице, ему проводят обследование, – сказал Буше.

Напомним, Пакетт пополнил ряды «ястребов» еще в межсезонье. Однако он пропустил старт сезона из-за последствий серьезной травмы спины, полученной ранее. Вышел на лед он только в ноябре.

Отметим, что «Авангард» обыграл «Адмирал» сегодня со счетом 3:1.