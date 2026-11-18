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Хоккеисты «Авангарда» вошли в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала 2026 года. В расширенный список попали защитники Михаил Гуляев и Дамир Шарипзянов, а также нападающий Артем Ильенко .

Турнир пройдет в Москве на «ВТБ Арене» с 9 по 13 декабря. Главным тренером команды является Роман Ротенберг. По данным Федерации хоккея России, в состав сборной вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 25 лет.

Отметим, что Кубок Первого канала возвращается в Москву впервые с 2022 года. Помимо России, в турнире примут участие сборные Беларуси и Казахстана. В рамках соревнований также запланированы турнир в формате «3 на 3» и матч легенд, посвященный 80-летию отечественного хоккея.

Напомним, что один из заявленных в состав сборной хоккеистов «Авангарда» сейчас восстанавливается после травмы.