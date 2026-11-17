Фото: maintenance.iihf.com/

Неизвестные хакеры атаковали сайт Международной федерации хоккея (IIHF). Как сообщает шведский телеканал SVT, во вторник на главной странице ресурса на короткое время появилось изображение российских хоккеистов с провокационной надписью.

– Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить, – говорилось в сообщении.

В настоящее время сайт федерации временно недоступен. При попытке открыть страницу появляется уведомление о проведении технических работ. Посетителям предлагают зайти на портал позже.

Напомним, что 30 октября IIHF обязала допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. Однако это решение пока не гарантирует участия россиян в молодежном чемпионате мира. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил , что власти страны не будут выдавать российским спортсменам въездные визы. Кроме того, сборные Швеции и Швейцарии уже объявили об отказе играть против российской команды на турнире.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Таким образом, российская сборная может впервые с 2022 года вернуться к выступлениям на международной арене.