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·Спорт·Алексей Новиков

Сушинский жестко высказался об отстранении России от молодежного ЧМ

Легенду «Авангарда» не удивило решение Канады.
Сушинский

Легендарный нападающий «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский прокомментировал решение Канады отстранить российскую молодежную команду от чемпионата мира 2027 года. 

– Меня их этот поступок совершенно не удивляет. Как видим, здравый смысл у людей не появился. Для меня спорт – это первый проводник мира, – цитирует функционера портал «AllHockey».

Отметим, что матчи турнира состоятся в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире, расположенных в провинции Альберта.

Напомним, свой первый матч на турнире российская молодежная сборная проведет 26 декабря против Чехии. На следующий день соперником россиян станет Швейцария, 29 декабря команда сыграет с Канадой, а 30 декабря завершит выступление матчем с Латвией. При этом ранее сообщалось, что пять европейских сборных отказались проводить матчи против российской команды на чемпионате мира по хоккею.

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Сушинский жестко высказался об отстранении России от молодежного ЧМ

Легенду «Авангарда» не удивило решение Канады.
Сушинский

Легендарный нападающий «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский прокомментировал решение Канады отстранить российскую молодежную команду от чемпионата мира 2027 года. 

– Меня их этот поступок совершенно не удивляет. Как видим, здравый смысл у людей не появился. Для меня спорт – это первый проводник мира, – цитирует функционера портал «AllHockey».

Отметим, что матчи турнира состоятся в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире, расположенных в провинции Альберта.

Напомним, свой первый матч на турнире российская молодежная сборная проведет 26 декабря против Чехии. На следующий день соперником россиян станет Швейцария, 29 декабря команда сыграет с Канадой, а 30 декабря завершит выступление матчем с Латвией. При этом ранее сообщалось, что пять европейских сборных отказались проводить матчи против российской команды на чемпионате мира по хоккею.

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Рубрика - Спорт