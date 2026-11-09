Сборная России может победить на молодежном ЧМ еще до начала турнира

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Стало известно расписание молодежного чемпионата мира по хоккею с участием сборной России. По информации «Матч ТВ», Международная федерация хоккея направила соответствующую календарную сетку в Федерацию хоккея России.

Российская молодежная сборная начнет выступление на турнире 26 декабря матчем против Чехии. На следующий день ей предстоит сыграть со Швейцарией, 29 декабря – с Канадой, а 30 декабря – с Латвией. Все встречи должны состояться в Эдмонтоне.

Однако матч со швейцарцами может не состояться. Местная федерация хоккея уже объявила о бойкоте встречи с россиянами. В соответствии с регламентом IIHF, за отказ от игры сборной Швейцарии засчитают техническое поражение со счетом 0:5. При этом в международной федерации хоккея пока не прокомментировали соответствующую информацию.