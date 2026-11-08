Вице-президент КХЛ Точицкий добился создания хоккейной команды омского правительства

Фото: телеграм-канал Алексея Ленберга

В Омске на открытии регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской хоккейной лиги министр спорта Алексей Ленберг встретился с вице-президентом Континентальной хоккейной лиги по хоккейным операциям Андреем Точицким. Об этом сообщил глава ведомства в своем телеграм-канале.

В ходе обсуждения стороны затронули вопросы дальнейшего развития лиги. Отдельно рассматривались перспективы ее расширения среди коллективов госслужащих и военнослужащих Омской области.

Отмечается, что при поддержке губернатора Виталия Хоценко в турнир заявилась и команда регионального правительства. Сезон только стартовал, однако предложений по его наполнению уже накопилось немало.

Среди возможных форматов называют проведение «Русской классики» и организацию мастер-классов с участием звезд хоккея. По итогам встречи работа по развитию лиги в регионе будет продолжена.