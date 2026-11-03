Пять европейских сборных отказались играть с Россией на ЧМ по хоккею

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Пять европейских сборных отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который пройдет в Германии. Инициатором совместных действий выступила Федерация хоккея Латвии.

– В последние несколько дней Федерация хоккея Латвии совместно с хоккейными федерациями Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании активно работала над согласованием общей позиции и совместных действий в связи с возможным возвращением России на международные соревнования. Мы рады, что эта работа уже приносит конкретные результаты. Все четыре национальные федерации публично заявили о своей позиции и официально уведомили Международную федерацию хоккея о том, что в нынешних обстоятельствах их сборные не будут играть с Россией, – говорится в сообщении.

Латвийская сторона объяснила такое решение опасениями за безопасность хоккеистов, тренерских штабов и членов их семей. В федерации подчеркнули, что возможные риски могут угрожать не только физическому здоровью участников соревнований, но и их психологическому состоянию.

Кроме того, Федерация хоккея Латвии намерена продолжить переговоры с зарубежными коллегами, чтобы привлечь к своей позиции другие страны. Дальнейшие совместные действия планируется согласовывать в рамках ИИХФ. В латвийской федерации считают, что единство и взаимодействие национальных федераций необходимы для защиты спортсменов и сохранения целостности международного хоккея.

Напомним, что в конце октября стало известно, что российские хоккейные сборные смогут вновь выступать на международных турнирах.