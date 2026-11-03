Экс-игрок «Авангарда» рассказал, как одна драка едва не сломала его карьеру

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Экс-нападающий «Авангарда» Марк Верба рассказал, как драка с тафгаем «Барыса» лишила его возможности закрепиться в основном составе омского клуба. Инцидент произошел во время предсезонного турнира имени Блинова в Омске. В результате столкновения хоккеист получил перелом носа и потерял драгоценное время на подготовку к началу чемпионата. Подробностями он поделился в своем блоге на портале «Спортс».

– Еще один неприятный эпизод случился на предсезонке. Турнир Блинова в Омске. Я играю за «Авангард» против «Барыса». Игра у меня шла, и были большие надежды, что в этом сезоне я наконец-то смогу закрепиться в основном составе, а не просто получать по две-три минуты игрового времени или сидеть 13-м нападающим. Эмоции захлестнули, а напротив оказался Нэтан Болье с огромным опытом драк в НХЛ, – отметил форвард.

Удар соперника оказался для Вербы решающим. От него нападающий потерял ориентацию и получил перелом носа. Поднимаясь со льда с помощью Ивана Игумнова, хоккеист, находившийся в полуобморочном состоянии, поинтересовался у одноклубника, удалось ли ему победить в драке.

В раздевалке врачи вправили хоккеисту нос и остановили кровь. После этого Верба вернулся на скамейку запасных. Главный тренер Сергей Звягин не стал выпускать его на лед из-за последствий удара, однако разрешил исполнить буллит. Нападающий реализовал свою попытку и, по его словам, хотя бы немного реабилитировался перед омскими болельщиками.

– Но, если честно, сломанный нос – это мелочи по сравнению с тем, что произошло дальше. Я потерял драгоценное время на восстановление, а вместе с ним и возможность полноценно побороться за место в основном составе на старте сезона. Так что синяки, переломы и прочие травмы – далеко не самое страшное, что может произойти после драки, – добавил Верба.

При этом Верба не считает, что дракам нет места в современном хоккее. Он подчеркнул, что подобные столкновения давно стали частью игры и пользуются большой популярностью у болельщиков. Сам нападающий также не намерен отказываться от возможности вновь вступить в кулачный поединок.

Напомним, ранее сообщалось, что Марк Верба рассказал о первых установках Ги Буше в «Авангарде».