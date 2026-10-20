«Не знаешь, что делать, – флип»: экс-игрок «Авангарда» вспомнил первые установки Буше

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Бывший нападающий «Авангарда» Марк Верба вспомнил, о чем Ги Буше говорил игрокам на первых командных собраниях после назначения главным тренером омского клуба в декабре 2024 года. По словам хоккеиста, на первой встрече канадский специалист сразу заговорил о своем опыте работы с игроками мирового уровня.

– Первое собрание: он почему-то с порога сразу начал говорить, что он работал с такими мастерами, как Мэттьюс, Нюландер, и для него наши скиллы – не мои, а хоккеистов с исполнительским мастерством, мол, он все это видел, поэтому слушайте, что скажу я, – цитирует игрока портал Allhockey.

На следующем собрании Буше объяснил команде, в каких ситуациях можно использовать флип – верховой выброс шайбы из своей зоны. В качестве примера тренер привел «Флориду», которая активно применяла этот прием и дважды подряд завоевала Кубок Стэнли.

– «Флорида» выигрывает Кубок два года подряд, и они самая флипующая команда в истории лиги. Поэтому не знаешь, что делать, – флип. Тяжело – флип. Легко – флип. Все делаем через флип, – добавил Верба.