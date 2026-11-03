Матчи фарм-клуба «Авангарда» стали собирать толпы фанатов

Фото: t.me/omsk_wings

Посещаемость матчей фарм-клуба «Авангарда» – «Омские Крылья» – кратно увеличилась после переезда на новую площадку – обновленный СКК имени Блинова. Об этом в ходе пресс-конференции, приуроченной к 40-летию спортивного комплекса, сообщила исполнительный директор ХК «Авангард» Мария Маркарян.

Если в прошлом сезоне на игры собиралось в среднем около 50 человек, состоявших преимущественно из родственников, друзей игроков и персонала, то теперь на трибуны приходит по 1,5–2 тысячи зрителей. То есть посещаемость игр фарм-клуба выросла примерно в 40 раз.

– В прошлом году в академию приходило порядка 50 человек в среднем. То есть это были в основном семьи, друзья игроков и персонал «Авангарда». А сейчас у нас на матч «Омских Крыльев» собирается примерно 1,5–2 тысячи человек, – рассказала Маркарян.

Руководство клуба ставит задачу полностью заполнять арену, поскольку считает этот результат абсолютно достижимым по мере того, как горожане привыкают к коллективу и начинают активнее поддерживать хоккеистов.

Министр спорта Омской области Алексей Лендберг добавил, что вокруг спортивных коллективов региона уже сформировался устойчивый фанатский сектор: не только вокруг «крыльев», но и среди фанатов волейбольного клуба «Омичка», который также базируется в СКК.

– То, что сейчас уже отличает наши игровые команды – и в волейбольном клубе «Омичка», и в «Омских Крыльях», – действительно уже сформировался пул болельщиков, который будет и массово представлен при проведении матчей в СКК им. Блинова, – отметил Лендберг.

В свою очередь, Мария Маркарян привела высокую оценку СКК со стороны президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

– У нас действительно, наверное, лучшая или одна из лучших арена КХЛ, но теперь у нас еще и одна из лучших, может быть, и лучшая арена для ВХЛ. Владислав Третьяк приезжал на открытие СКК и отметил это сам, – сказала Маркарян.

Несмотря на кратно возросшую заполняемость арены, финансовые показатели спортивного комплекса пока не вышли в плюс. Как ранее сообщили представители «Авангарда», говорить о самоокупаемости СКК им. Блинова пока рано.