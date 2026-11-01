 «Авангард» умудрился позорно проиграть аутсайдеру

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«Авангард» проиграл выездную встречу с ХК «Сочи». Возможно, потому, что сегодня, 1 ноября, омичи вышли на лед в усеченном составе. Вратарь Никита Серебряков праздновал день рождения, форвард Наиль Якупов получил травму в прошлом матче с «Ладой», а нападающий Глеб Бурлака приболел.

В первом отрезке соперник вышел вперед, счет составил 1:0. Во втором периоде ни одной из команд не удалось забросить шайбу. Омичи лидировали по силовой борьбе: Кирилл Адамчук шесть раз жестко встретил соперников корпусом.

А в третьей 20-минутке нападающий Эндрю Потуральски реализовал большинство и наконец сравнял счет, 1:1.

Матч плавно перетек в овертайм. И здесь сильнее оказались хозяева льда. Счет матча составил 2:1 в пользу ХК «Сочи».

Таким образом, «Авангард» проиграл аутсайдеру Западной конференции. ХК «Сочи» находится на 10-м месте турнирной таблицы КХЛ. В то время как «Авангард» занимает 7-е место Восточной конференции.