У «Авангарда» появился повод выиграть «битву аутсайдеров»

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В воскресенье, 1 ноября 2026 года, омский «Авангард» проведет выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против ХК «Сочи» (6+).

За всю историю противостояния соперники провели 31 игру, и в 22 из них сильнее оказывались омичи.

Однако нынешняя выездная серия подопечных складывается неровно: сначала была трудная победа над московским «Динамо» со счетом 3:2, затем разгром лидера сезона «Ак Барса» – 4:0, а после этого последовало неожиданное поражение от тольяттинской «Лады» – 2:3.

Хозяева подходят к матчу с тремя победами, добытыми в гостях, в том числе над «Ладой». Четвертая встреча серии завершилась для сочинцев разгромом от «Локомотива» – 2:6.

Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, поэтому очки для них особенно важны. Каждый клуб в предыдущем матче уступил, так что игроки наверняка настроены реабилитироваться перед своими болельщиками.

Сегодня у омичей есть повод выиграть: 1 ноября голкиперу Никите Серебрякову исполняется 31 год, и победа станет своеобразным подарком вратарю от команды.