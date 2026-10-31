Буше жестко раскритиковал «Авангард» за матч с аутсайдером КХЛ

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше признал, что его команда недооценила «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам наставника, омичи знали, что тольяттинцы находятся в непростом положении и будут отчаянно бороться за очки, однако сами сыграли недостаточно качественно.

– Мы сегодня недостаточно поработали и просто не сделали всего, что было в наших силах. Мы прекрасно знали, что соперник находится в достаточно тяжелом положении. Мы также знали, что все предыдущие матчи, которые они играли, были очень близкими. Независимо от результата, был он в пользу «Лады» или нет, разница составляла один гол. И мы прекрасно понимали, что сегодня соперник будет выкладываться и бороться, потому что это очень трудолюбивый коллектив. Естественно, ребята хотели сегодня победить, очки им очень нужны. Они давили, прессинговали, были готовы отыгрываться после того, как мы открыли счет. Играли структурированно, очень ответственно, – заявил наставник.

Буше отметил, что в некоторых эпизодах омичи старались действовать эффектно, вместо того чтобы играть проще и грамотнее. По мнению тренера, команда недооценила соперника, рассчитывая на более легкий матч, за что в итоге и поплатилась.

– Мы взяли пять очков из шести возможных и теперь готовимся к следующему матчу, с предвкушением его ждем, – добавил главный тренер.