Омский «Авангард» внезапно перенес матч с «Сочи»

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Хоккейные клубы «Авангард» и «Сочи» договорились и перенесли матч. Игра, которая планируется 1 ноября в Сочи, начнется не в 17:00, а в 14:00 мск (17:00 по омскому времени).

Отметим, что сейчас «Авангард» занимает последнее место в Восточной конференции. В сводной таблице клуб расположился на 20-м месте из 22.

До матча с «Сочи» омичам предстоит еще несколько игр. 26 октября «Авангард» выйдет на лед против «Динамо М», 28 октября – против «Ак Барса», а 30 октября – против «Лады».