«Авангард» снова прокатился до последнего места на Востоке КХЛ

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Вчера, 23 октября, омский «Авангард» вновь опустился на последнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ. Смещение омичей вниз произошло из-за успеха челябинского «Трактора», который накануне обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:1. Уральская команда набрала 16 очков и по дополнительным показателям обошла «Авангард».

В сводной таблице лиги «ястребы» расположились на 20-й позиции из 22. Ниже только «Сочи» (8 очков) и «Лада» (9) с Запада.

Отметим, что «Авангард» провел меньше всех матчей в чемпионате. Омичи сыграли 16 раз, тогда как их соперники – от 17 до 21 раза. Если это учитывать, то омичи опережают «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Очередную встречу подопечные омского клуба проведут в понедельник, 26 октября, на «ВТБ Арене» – их соперником станет московское «Динамо».