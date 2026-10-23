Шлеменко переживает перед боем в США из-за страха подвести Омск

t.me/Shlemenko

Сегодня, 23 октября, известный омский боец, трехкратный чемпион мира по ММА Александр Шлеменко дебютирует в борцовской лиге RAF. На турнире в Лас-Вегасе он впервые в карьере проведет поединок по правилам вольной борьбы, а не смешанных единоборств.

Боец признался, что перед нестандартным для себя вызовом сильно волнуется, ведь он представляет родной Омск. Чтобы подготовиться к борьбе, спортсмену пришлось полностью перестроить тренировочный процесс.

– Это первое мое выступление по вольной борьбе, и, знаете, я очень сильно нервничаю, сильно переживаю, потому что я представляю здесь наш город Омск. Конечно же, мне пришлось очень сильно менять свою подготовку, сильно все перестраивать, но в целом, я думаю, мы справились, в бою мы все увидим, – цитирует бойца 12 канал.

Соперником Шлеменко станет четвертый номер рейтинга среднетяжеловесов UFC, американец Брендан Аллен. В ММА на счету омского бойца 69 побед в 88 поединках, а у его оппонента – 27 побед при 7 поражениях.

В США омич отправился вместе с сыновьями Святославом и Александром, а в аэропорту его провожали воспитанники и тренеры школы «Шторм».