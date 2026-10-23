Помощник легендарного экс-тренера «Авангарда» неожиданно всплыл в «Автомобилисте»

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Екатеринбургский «Автомобилист» объявил о приглашении Майка Пелино в тренерский штаб. Канадский специалист, ранее работавший помощником бывшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, займет должность старшего тренера команды.

Пока Пелино занимается разбором видеоматериалов в дистанционном формате. Параллельно клуб оформляет тренеру рабочую визу. После завершения необходимых процедур специалист прилетит в Екатеринбург и присоединится к команде.

Отметим, что тренерскую карьеру в НХЛ Пелино начал в 2003 году, став ассистентом главного тренера «Флориды Пантерз». Позже он на протяжении четырех сезонов входил в тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс».

С 2013 по 2022 год канадец работал в КХЛ. За это время он был помощником главного тренера в «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве» и «Ак Барсе». Вместе с магнитогорским клубом Пелино дважды завоевывал Кубок Гагарина. Кроме того, с октября 2019 года по март 2020-го он возглавлял ярославский «Локомотив».

В сезонах-2022/2023 и 2023/2024 специалист входил в тренерский штаб сборной Италии. В начале 2026 года Пелино вернулся в Россию, присоединившись к «Локомотиву» в качестве помощника Хартли. Весной вместе с ярославской командой он выиграл свой третий Кубок Гагарина.