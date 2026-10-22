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·Спорт·Олег Кипорук

«Сами себя убили»: Буше назвaл причины обидного поражения «Авангарда»

Тренер омского клуба прокомментировал упущенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком».
Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги неудачного домашнего матча «Авангарда» против «Нефтехимика». По словам наставника, омичи мощно провели первые десять минут встречи, однако пропущенный гол придал сопернику сил и вызвал неуверенность у хозяев льда.

– Первый гол в наши ворота дал сопернику жизни, придал им энергии. И после того, как мы пропустили, мы немного начали колебаться, немного ушла уверенность, – прокомментировал Буше.

Во втором отрезке команда смогла перестроиться и полностью контролировать игру, но в третьем периоде индивидуальные ошибки перечеркнули все усилия. Тренер «ястребов» подчеркнул, что установка на заключительную двадцатиминутку не менялась, однако качество передач и необязательные потери шайбы привели к двум пропущенным голам из трех созданных соперником моментов.

– Мы сами себя убили вот этими потерями и не совсем грамотными действиями с шайбой. И естественно, если ты теряешь шайбу, то ты играешь не в зоне атаки, приходится возвращаться, приходится тратить силы, – заявил тренер. 

Специалист подчеркнул, что хоккеисты сами лишили себя победы неграмотными действиями и не выполнили работу на должном уровне. Также он добавил, что остался недоволен игрой «Авангарда» в третьем игровом отрезке.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

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·Спорт·Олег Кипорук

«Сами себя убили»: Буше назвaл причины обидного поражения «Авангарда»

Тренер омского клуба прокомментировал упущенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком».
Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги неудачного домашнего матча «Авангарда» против «Нефтехимика». По словам наставника, омичи мощно провели первые десять минут встречи, однако пропущенный гол придал сопернику сил и вызвал неуверенность у хозяев льда.

– Первый гол в наши ворота дал сопернику жизни, придал им энергии. И после того, как мы пропустили, мы немного начали колебаться, немного ушла уверенность, – прокомментировал Буше.

Во втором отрезке команда смогла перестроиться и полностью контролировать игру, но в третьем периоде индивидуальные ошибки перечеркнули все усилия. Тренер «ястребов» подчеркнул, что установка на заключительную двадцатиминутку не менялась, однако качество передач и необязательные потери шайбы привели к двум пропущенным голам из трех созданных соперником моментов.

– Мы сами себя убили вот этими потерями и не совсем грамотными действиями с шайбой. И естественно, если ты теряешь шайбу, то ты играешь не в зоне атаки, приходится возвращаться, приходится тратить силы, – заявил тренер. 

Специалист подчеркнул, что хоккеисты сами лишили себя победы неграмотными действиями и не выполнили работу на должном уровне. Также он добавил, что остался недоволен игрой «Авангарда» в третьем игровом отрезке.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

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Рубрика - Спорт