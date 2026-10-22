«Сами себя убили»: Буше назвaл причины обидного поражения «Авангарда»

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги неудачного домашнего матча «Авангарда» против «Нефтехимика». По словам наставника, омичи мощно провели первые десять минут встречи, однако пропущенный гол придал сопернику сил и вызвал неуверенность у хозяев льда.

– Первый гол в наши ворота дал сопернику жизни, придал им энергии. И после того, как мы пропустили, мы немного начали колебаться, немного ушла уверенность, – прокомментировал Буше.

Во втором отрезке команда смогла перестроиться и полностью контролировать игру, но в третьем периоде индивидуальные ошибки перечеркнули все усилия. Тренер «ястребов» подчеркнул, что установка на заключительную двадцатиминутку не менялась, однако качество передач и необязательные потери шайбы привели к двум пропущенным голам из трех созданных соперником моментов.

– Мы сами себя убили вот этими потерями и не совсем грамотными действиями с шайбой. И естественно, если ты теряешь шайбу, то ты играешь не в зоне атаки, приходится возвращаться, приходится тратить силы, – заявил тренер.

Специалист подчеркнул, что хоккеисты сами лишили себя победы неграмотными действиями и не выполнили работу на должном уровне. Также он добавил, что остался недоволен игрой «Авангарда» в третьем игровом отрезке.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.