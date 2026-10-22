Омск-информ
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·Спорт·Алексей Новиков

«Авангард» встретится с лидером конференции на фоне слухов об отставке Буше

В нынешнем сезоне «ястребы» уже обыгрывали нижнекамцев со счетом 1:0.
Авангард

Сегодня, 22 октября, «Авангард» проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. На этот раз соперником омичей станет нижнекамский «Нефтехимик».

За всю историю выступлений в КХЛ «Авангард» и «Нефтехимик» встречались 64 раза. В большинстве случаев сильнее оказывались омичи – на их счету 42 победы. Еще 22 матча завершились в пользу нижнекамцев. В нынешнем сезоне команды уже играли друг с другом, и тогда «ястребы» одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Отметим, что матч на льду омской «G-Drive Арены» начнется в 19:30 по местному времени.

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·Спорт·Алексей Новиков

«Авангард» встретится с лидером конференции на фоне слухов об отставке Буше

В нынешнем сезоне «ястребы» уже обыгрывали нижнекамцев со счетом 1:0.
Авангард

Сегодня, 22 октября, «Авангард» проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. На этот раз соперником омичей станет нижнекамский «Нефтехимик».

За всю историю выступлений в КХЛ «Авангард» и «Нефтехимик» встречались 64 раза. В большинстве случаев сильнее оказывались омичи – на их счету 42 победы. Еще 22 матча завершились в пользу нижнекамцев. В нынешнем сезоне команды уже играли друг с другом, и тогда «ястребы» одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Отметим, что матч на льду омской «G-Drive Арены» начнется в 19:30 по местному времени.

2887
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Рубрика - Спорт