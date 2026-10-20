В «Авангарде» назревает отставка тренера: кто заменит Ги Буше?

Фото: hawk.ru

«Авангард» оказался в ситуации, когда разговоры о возможной отставке главного тренера Ги Буше уже сложно списать исключительно на эмоции болельщиков. Команда с одним из самых сильных составов в КХЛ провалила старт регулярного чемпионата, а вопросы возникают не только к результатам, но и к качеству хоккея.

При этом руководство пока не дает публичных сигналов о готовящейся смене тренера. Однако совокупность игровых проблем заставляет все серьезнее обсуждать будущее канадца в Омске.

Фото: hawk.ru

На проблемы в игре «Авангарда» обращает внимание обозреватель портала «Чемпионат» Лев Лукин. По его мнению, омичи потеряли привычный игровой рисунок, который позволял им успешно выступать в прошлом сезоне. «Ястребы» стали менее динамичными, испытывают трудности с результативностью, а игра в большинстве и меньшинстве уже не выглядит столь надежной. Статистика первых 15 матчей подтверждает опасения по поводу состояния команды.

За этот отрезок «Авангард» забросил 28 шайб, пропустив 37. В среднем команда забивает 1,87 гола за игру, а пропускает 2,47. При этом омичи нанесли 432 броска по воротам соперников, но реализовали лишь 6,2 % из них. Получается, даже при достаточно большом количестве бросков команде не хватает эффективности в атаке. Единственный матч «на ноль» также указывает на проблемы с надежностью в обороне.

Фото: hawk.ru

Отдельно стоит посмотреть на игру спецбригад. В большинстве «Авангард» забросил семь шайб за 19 попыток, а реализация составляет 36,8 %. Это высокий показатель, однако он не отменяет трудностей в других компонентах. В меньшинстве процент нейтрализации большинства соперников составляет 56,2 %, что указывает на серьезные проблемы при игре в неравных составах.

Еще один тревожный показатель – 150 штрафных минут за 15 матчей, в среднем по 10 минут за игру. Частые удаления создают дополнительную нагрузку на оборону и вратаря, что особенно критично при низком проценте нейтрализации большинства соперников.

Таким образом, статистика подкрепляет оценку эксперта: дело не только в нереализованных моментах. «Авангард» много бросает, но мало забивает, пропускает больше, чем забрасывает, и пока не демонстрирует стабильности в ключевых игровых ситуациях. Если бы команда испытывала трудности исключительно с реализацией, спад можно было бы объяснить временным невезением. Однако сочетание низкой результативности, проблем в обороне и неубедительной игры в меньшинстве указывает на более системный кризис.

Фото: hawk.ru

Показательно, что возвращение хоккеистов из лазарета не привело к заметному перелому. В начале сезона Буше мог объяснять неудачи массовыми травмами, однако по мере восстановления игроков команда не стала выглядеть значительно убедительнее. «Авангард» по-прежнему не может вернуться к тому игровому рисунку, который помогал ему добиваться успеха в прошлом сезоне. Проблемы затрагивают не только реализацию моментов, но и скорость, энергию, качество движения шайбы и уверенность игроков.

На этом фоне все громче звучит критика в адрес Ги Буше. Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов усомнился в способности канадца контролировать команду. Кроме того, эксперт обратил внимание на эмоциональность тренера во время матчей, предположив, что из-за такого поведения игроки могут перестать прислушиваться к его требованиям.

Известный тренер Владимир Плющев и вовсе поставил под сомнение оправданность столь долгого доверия к Буше со стороны руководства «Авангарда». По его мнению, за это время сами игроки могли разочароваться в канадском специалисте и перестать верить в его методы работы.

Однако у канадца остаются аргументы в свою пользу. Главный из них – прошлогодний результат и тот факт, что нынешний состав во многом формировался именно под его требования. Кроме того, в начале сезона «Авангард» действительно столкнулся с большим количеством травм.

Фото: hawk.ru

При этом, судя по всему, терпение руководства «Авангарда» постепенно подходит к концу. Во время домашней серии в Омск приехал председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников, который, по сообщениям, остался крайне недоволен результатами команды.

Капитан омичей Дамир Шарипзянов после разговора с руководством отмечал, что доверие к игрокам сохраняется, а сама беседа была закономерной в сложившейся ситуации. Кроме того, защитник подчеркнул, что после возвращения ряда травмированных хоккеистов команда начала сплачиваться. Тем не менее сам приезд Кожевникова стал показательным сигналом на фоне неудачного старта сезона.

При этом публичные заявления о доверии к команде не означают, что руководство полностью довольно работой тренерского штаба. По крайней мере, в комментариях капитана речь шла именно об игроках, а не о Ги Буше. Поэтому вопрос о возможных изменениях на тренерском мостике остается открытым.

Фото: ska.ru

Дополнительный интерес в этом контексте вызывает история с Андреем Разиным. После ухода специалиста из «Металлурга» инсайдеры сообщали, что «Авангард» рассматривал возможность пригласить его в Омск, однако переход якобы заблокировало руководство магнитогорского клуба. В итоге Разин возглавил питерский СКА. Эта история показывает, что поиск альтернатив нынешнему тренерскому штабу мог интересовать омский клуб и раньше, хотя сама по себе она не подтверждает, что руководство готовит отставку Буше прямо сейчас.

Еще одним интересным моментом стало то, что после вчерашнего матча с челябинским «Трактором» наставника «Авангарда» около часа ждали на пресс-конференции, хотя обычно тренер появляется перед журналистами в течение 20–30 минут. При этом на протяжении всей встречи казалось, что Буше сдерживает слезы и едва справляется с эмоциями – то ли из-за решения руководства, то ли пытаясь таким образом психологически надавить на боссов.

Если руководство все же решится на смену, перед ним будет еще один вопрос – насколько глубокой она должна быть. Полностью ломать нынешнюю систему необязательно.

Фото: hawk.ru

Одним из самых логичных вариантов в таком случае выглядит Дейв Барр, нынешний ассистент Буше. Канадец хорошо знает игроков и систему работы команды, поэтому его назначение позволило бы избежать резкого слома. Ранее появлялась информация об интересе к Барру со стороны минского «Динамо». При этом остается вопрос, захочет ли он продолжать работу в Омске после ухода Буше или последует за главным тренером.

Фото: hawk.ru

Другой вариант мягкой перестройки – Александр Свитов. Он давно работает в системе «Авангарда» на разных должностях, знает клуб изнутри и имеет серьезный авторитет. В прошлом Свитов был капитаном «ястребов», а потому хорошо понимает омскую раздевалку и отношения внутри команды. Его назначение позволило бы провести переход без полной перестройки штаба и сохранить определенную преемственность.

Фото: hawk.ru

Третьим вариантом может стать еще один нынешний помощник Буше – Андрей Подконицки, который работает в «Авангарде» с мая 2023 года. За это время он успел зарекомендовать себя в тренерском штабе, а в декабре 2024-го даже временно возглавлял команду после ухода Сергея Звягина, пока клуб не назначил Ги Буше. Подконицки имеет опыт самостоятельной работы главным тренером. В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 он возглавлял словацкий ХКМ «Зволен». Его действующий контракт с омским клубом рассчитан до весны 2027 года.

Фото: Patrick Smith

Если же руководство «Авангарда» решится вновь потратить крупную сумму на приглашение иностранного специалиста, одним из вариантов может стать Тодд Рирден. Американский тренер был близок к переезду в Омск еще до назначения Ги Буше, однако тогда переговоры сорвались в последний момент по семейным обстоятельствам. Рирден известен по работе с клубами НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Если «Авангарду» потребуется опытный североамериканский специалист, способный вывести команду из кризиса, руководство теоретически может вновь вернуться к его кандидатуре.