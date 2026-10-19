Омск-информ
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·Спорт·Андрей Андреев

мы наберем ход: Бурлака уверен, что «Авангард» заиграет лучше к плей-офф

Он заявил, что работа Ги Буше даст плоды.
Бурлака

Нападающий «Авангарда» Глеб Бурлака высказался о хоккее главного тренера Ги Буше. По словам форварда, который принес омичам победу в последнем матче против «Трактора», стиль Буше, может, кому-то не нравится, но он хорош.

– Думаю, что ближе к плей-офф, когда мы наберем ход и будем в полном составе, мы будем в отличной форме, и с таким хоккеем у нас большие шансы победить. Конечно, не хватает уверенности, это из-за того, что не так много побед, у некоторых ребят не получается забить, – цитирует Бурлаку «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Авангард» одолел «Трактор» со счетом 2:1. Причем решили исход матча буллиты.

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·Спорт·Андрей Андреев

мы наберем ход: Бурлака уверен, что «Авангард» заиграет лучше к плей-офф

Он заявил, что работа Ги Буше даст плоды.
Бурлака

Нападающий «Авангарда» Глеб Бурлака высказался о хоккее главного тренера Ги Буше. По словам форварда, который принес омичам победу в последнем матче против «Трактора», стиль Буше, может, кому-то не нравится, но он хорош.

– Думаю, что ближе к плей-офф, когда мы наберем ход и будем в полном составе, мы будем в отличной форме, и с таким хоккеем у нас большие шансы победить. Конечно, не хватает уверенности, это из-за того, что не так много побед, у некоторых ребят не получается забить, – цитирует Бурлаку «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Авангард» одолел «Трактор» со счетом 2:1. Причем решили исход матча буллиты.

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Рубрика - Спорт