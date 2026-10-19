Тренер «Авангарда» Буше прослезился в раздевалке после матча с «Трактором»

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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше не смог сдержать эмоций, когда обращался к игрокам и их отцам после матча с челябинским «Трактором» 18 октября.

Встреча была приурочена ко Дню отца, поэтому поддержать хоккеистов приехали их папы. Канадский специалист признался, что вид отцов рядом с игроками напомнил ему о собственной утрате. Он прослезился и на какое-то время прервал речь, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами.

По словам наставника «ястребов», он испытывает особенные эмоции, наблюдая за хоккеистами в компании родителей.

– Вам очень повезло, что ваши отцы рядом. Это нечто очень особенное. Мой папа умер, когда мне было 17 лет. Он не увидел того, что я сделал в жизни, – рассказал Буше.

Тренер призвал «ястребов» дорожить общением с отцами. Буше также признался, что рассчитывал на победу «Авангарда» в память о своем отце, имя которого носит на нашивке. Он отметил, что давно лишен возможности увидеться с ним, но надеется, что отец наблюдает за ним сверху.

– Когда я смотрю на вас вместе с вашими отцами, я очень радуюсь за вас, я вам завидую. Я хочу, чтобы вы ценили и понимали, как вам повезло, что ваши папы рядом. Цените это. Благодарите их за все, что они для вас сделали. Любите их, потому что вы действительно счастливые люди. Мне бы хотелось, чтобы у меня тоже это было, – отметил тренер.

Ранее Буше объяснил, почему победа над «Трактором» далась «Авангарду» с таким большим трудом.