Игра была равна: «Авангард» тяжело одолел «Трактор»

Омичи победили по буллитам.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 18 октября, на «G-Drive Арене», «Авангард» одержал победу над «Трактором» по буллитам со счетом 2:1. Таков результат матча.

Первые два периода игра была равна, и ни одна из команд не вырвалась вперед. В начале второго отрезка нападающего Эндрю Потуральски опасно впечатали в борт, но все обошлось.

Зато в начале периода Джошуа Ливо реализовал большинство и забросил первую шайбу в ворота соперника. Однако вскоре реализовал свое большинство и соперник: счет стал 1:1.

В овертайме команды также не смогли определить победителя дуэли на льду. И игра плавно перетекла в буллиты. В результате победу омичам принес Глеб Бурлака. Тяжелая победа «Авангарда» – есть, итоговый счет 2:1!

Следующая игра у омичей на домашнем льду предстоит 22 октября с «Нефтехимиком».