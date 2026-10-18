Сихарулидзе анонсировал звезд фигурного катания в Омске

Президент Федерации фигурного катания на коньках России заявил, что лучших спортсменов зрители увидят на всех этапах Гран-при.

Сергей Мельников

С 10 по 16 ноября на «G-Drive Арене» в Омске пройдет этап Гран-при России по фигурному катанию, где за награды предстоит бороться опытным фигуристам и юниорам. Детали рассказали РИА «Новости».

Соревнования (0+) теперь будут проводиться в Омске каждый год. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что сильнейшие спортсмены страны обязательно выйдут на лед. Для попадания в сборную необходимо отобраться на чемпионат России, а обязательным условием отбора названо участие в двух этапах серии. Помимо Омска, соревнования примут Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург.

– Думаю, опасаться этого не стоит. Все ведущие российские фигуристы обязаны выступить на двух этапах Гран-при, чтобы отобраться на чемпионат России, по итогам которого будет сформирована сборная и определятся участники чемпионатов Европы и мира. Спешу успокоить болельщиков: всех наших ведущих фигуристов мы увидим на этапах Гран-при России. Этапы Гран-при будут невероятно интересными, и уровень конкуренции на них будет высочайшим, – сказал Антон Сихарулидзе.

Стартовый этап серии в эти дни принимает Казань. Финал Гран-при России назначен на 25–28 февраля 2027 года в Саранске. Чемпионат страны, по итогам которого определятся участники чемпионатов Европы и мира, пройдёт с 16 по 21 декабря в Челябинске.