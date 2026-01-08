День фигурного катания: жителей Омской области приглашают на лед

На «Зимнем Любинском» выступит член сборной России и команды Этери Тутберидзе Дарья Садкова.

Фото: t.me/shelest_sn

Сегодня, 8 января, отмечается День фигурного катания. На городских катках и в районах области будут организованы бесплатные катания.

- Праздник инициирован Федерацией фигурного катания на коньках России в день рождения первого отечественного олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина, - отметили в минспорте Омской области.

В Омск приедет серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию на коньках, который проходил в нашем городе, член команды Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Мастер-класс она проведет на ледовой площадке дворца им. В. Фетисова с 10.45, в 12.00 состоится флешмоб, в 13.00 – представление «Туфелька для Золушки».

Дарья Садкова выступит на катке «Вектор» - главной площадке праздника, проведет мастер-классы для профессиональных спортсменов и любителей. Программа рассчитана на два часа - с 18.00 до 20.00. Обещают и призы.

Праздничная программа запланирована и на катке у СКК им. Блинова и в парке «Вокруг света», у ФОКа «Авангард», спорткомплексов «Юность» и «Красная звезда», ледовых дворцов имени Киселева и Фетисова. Также пройдут показательные выступления и мастер-классы в ледовом дворце им. Е. Шастина.