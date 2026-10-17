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·Культура/Афиша·Лев Шишкин

В Омске открылась выставка портретиста мирового уровня

На персональной выставке Анатолия Мовляна представлено свыше 100 лет мастера. В их числе – уникальный меч из дамасской стали.
Анатолий Мовлян художник

В омском Доме художника (улица Лермонтова, 8) открылась персональная выставка известного художника Анатолия Мовляна. Экспозиция под названием «Анатолий Мовлян. Художник-самоучка. Портретист мирового уровня» приурочена к 55-летию мастера и включает более ста работ.

Как отмечает сам художник, он никогда не учился живописи, но постоянно развивался, учился новому и в итоге стал одним из самых лучших академистов страны, открыл авторскую «Школу портрета».

– Я до сих пор испытываю синдром самозванца и постоянно доказываю, что достоин своего места в профессиональном сообществе, – цитирует Мовляна медиа «Трамплин». – Мне приходилось постоянно разрешать себе быть художником. Но сказать, что я не учился никогда, неверно. Я всегда развиваюсь и учусь новому у жизни. Пробовал писать в разных стилях – сюрреализм, авангард, копировал картины, рисовал по фото, занимался скульптурой, дизайном… Художник должен владеть всеми жанрами, но вершина искусства – это портрет, к этому интересно стремиться.

Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна

Работы Анатолия Мовляна находятся в десятках частных коллекций по всему миру, ему позировали бизнесмены, политики, ученые, актеры. Мастер часто пишет своих друзей, учеников и, конечно, любимую жену. Одна из его учениц – Ольга Капустина отмечает, что все портреты на выставке живые, они показывают характер человека, изображенного мастером.

– Очень честная, очень глубокая выставка. Для меня как для ученицы очень трепетно то, что здесь много работ, процесс создания которых мы лично видели, – говорит Ольга. – Например, автопортрет на афише – это мастер-класс для учеников. Это большая ценность, и вы не только портретист мирового уровня, вы еще и педагог, и наставник мирового уровня. Для нас очень ценно жить в одно время, в одном городе вместе с таким мастером. Для меня он гений, и я была счастлива учиться у него живописи.

Меч Освещающий путь

Кроме портретов, на выставке можно увидеть уникальный меч из дамасской стали с рукоятью из серебра и золота, в создании которого принимал участие Анатолий Мовлян. Он разработал дизайн эфеса, а изготовили меч известные тульские мастера-оружейники, в том числе Леонид Архангельский. Меч, названный «Освещающий путь», находится в частной коллекции известного омского мецената и предпринимателя, руководителя Группы компаний «Трамплин» Святослава Капустина. Ему же принадлежала идея создания артефакта.

– Я увидел этот образ – меч сына княгини Ольги и Игоря, князя Святослава, который освободил Русь от хазар. По легенде, именно Святослав, будучи четырехлетним ребенком, бросил копье в сторону древлян, убивших его отца, и начал сражение. Это был супервоин, спавший у костра, не замечавший лишений, поэтому и меч должен был стать брутальным и одновременно княжеским. Его мать была христианкой, а он сам остался язычником, поэтому тут соединились и христианские, и языческие мотивы, – рассказывает Святослав Капустин.

Выставка художника Анатолия Мовляна

Персональная выставка Анатолия Мовляна продлится до 5 ноября. Завтра, 18 октября, мастер лично проведет экскурсию по выставке. Начало в 12 часов.

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·Культура/Афиша·Лев Шишкин

В Омске открылась выставка портретиста мирового уровня

На персональной выставке Анатолия Мовляна представлено свыше 100 лет мастера. В их числе – уникальный меч из дамасской стали.
Анатолий Мовлян художник

В омском Доме художника (улица Лермонтова, 8) открылась персональная выставка известного художника Анатолия Мовляна. Экспозиция под названием «Анатолий Мовлян. Художник-самоучка. Портретист мирового уровня» приурочена к 55-летию мастера и включает более ста работ.

Как отмечает сам художник, он никогда не учился живописи, но постоянно развивался, учился новому и в итоге стал одним из самых лучших академистов страны, открыл авторскую «Школу портрета».

– Я до сих пор испытываю синдром самозванца и постоянно доказываю, что достоин своего места в профессиональном сообществе, – цитирует Мовляна медиа «Трамплин». – Мне приходилось постоянно разрешать себе быть художником. Но сказать, что я не учился никогда, неверно. Я всегда развиваюсь и учусь новому у жизни. Пробовал писать в разных стилях – сюрреализм, авангард, копировал картины, рисовал по фото, занимался скульптурой, дизайном… Художник должен владеть всеми жанрами, но вершина искусства – это портрет, к этому интересно стремиться.

Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна
Выставка художника Анатолия Мовляна

Работы Анатолия Мовляна находятся в десятках частных коллекций по всему миру, ему позировали бизнесмены, политики, ученые, актеры. Мастер часто пишет своих друзей, учеников и, конечно, любимую жену. Одна из его учениц – Ольга Капустина отмечает, что все портреты на выставке живые, они показывают характер человека, изображенного мастером.

– Очень честная, очень глубокая выставка. Для меня как для ученицы очень трепетно то, что здесь много работ, процесс создания которых мы лично видели, – говорит Ольга. – Например, автопортрет на афише – это мастер-класс для учеников. Это большая ценность, и вы не только портретист мирового уровня, вы еще и педагог, и наставник мирового уровня. Для нас очень ценно жить в одно время, в одном городе вместе с таким мастером. Для меня он гений, и я была счастлива учиться у него живописи.

Меч Освещающий путь

Кроме портретов, на выставке можно увидеть уникальный меч из дамасской стали с рукоятью из серебра и золота, в создании которого принимал участие Анатолий Мовлян. Он разработал дизайн эфеса, а изготовили меч известные тульские мастера-оружейники, в том числе Леонид Архангельский. Меч, названный «Освещающий путь», находится в частной коллекции известного омского мецената и предпринимателя, руководителя Группы компаний «Трамплин» Святослава Капустина. Ему же принадлежала идея создания артефакта.

– Я увидел этот образ – меч сына княгини Ольги и Игоря, князя Святослава, который освободил Русь от хазар. По легенде, именно Святослав, будучи четырехлетним ребенком, бросил копье в сторону древлян, убивших его отца, и начал сражение. Это был супервоин, спавший у костра, не замечавший лишений, поэтому и меч должен был стать брутальным и одновременно княжеским. Его мать была христианкой, а он сам остался язычником, поэтому тут соединились и христианские, и языческие мотивы, – рассказывает Святослав Капустин.

Выставка художника Анатолия Мовляна

Персональная выставка Анатолия Мовляна продлится до 5 ноября. Завтра, 18 октября, мастер лично проведет экскурсию по выставке. Начало в 12 часов.

2168
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Рубрика - Культура/Афиша