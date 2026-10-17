В Омске открылась выставка портретиста мирового уровня

На персональной выставке Анатолия Мовляна представлено свыше 100 лет мастера. В их числе – уникальный меч из дамасской стали.

Фото: vk.ru/omchru

В омском Доме художника (улица Лермонтова, 8) открылась персональная выставка известного художника Анатолия Мовляна. Экспозиция под названием «Анатолий Мовлян. Художник-самоучка. Портретист мирового уровня» приурочена к 55-летию мастера и включает более ста работ.

Как отмечает сам художник, он никогда не учился живописи, но постоянно развивался, учился новому и в итоге стал одним из самых лучших академистов страны, открыл авторскую «Школу портрета».

– Я до сих пор испытываю синдром самозванца и постоянно доказываю, что достоин своего места в профессиональном сообществе, – цитирует Мовляна медиа «Трамплин». – Мне приходилось постоянно разрешать себе быть художником. Но сказать, что я не учился никогда, неверно. Я всегда развиваюсь и учусь новому у жизни. Пробовал писать в разных стилях – сюрреализм, авангард, копировал картины, рисовал по фото, занимался скульптурой, дизайном… Художник должен владеть всеми жанрами, но вершина искусства – это портрет, к этому интересно стремиться.

Фото: vk.ru/omchru Фото: vk.ru/omchru Фото: vk.ru/omchru Фото: vk.ru/omchru Фото: vk.ru/omchru Фото: vk.ru/omchru

Работы Анатолия Мовляна находятся в десятках частных коллекций по всему миру, ему позировали бизнесмены, политики, ученые, актеры. Мастер часто пишет своих друзей, учеников и, конечно, любимую жену. Одна из его учениц – Ольга Капустина отмечает, что все портреты на выставке живые, они показывают характер человека, изображенного мастером.

– Очень честная, очень глубокая выставка. Для меня как для ученицы очень трепетно то, что здесь много работ, процесс создания которых мы лично видели, – говорит Ольга. – Например, автопортрет на афише – это мастер-класс для учеников. Это большая ценность, и вы не только портретист мирового уровня, вы еще и педагог, и наставник мирового уровня. Для нас очень ценно жить в одно время, в одном городе вместе с таким мастером. Для меня он гений, и я была счастлива учиться у него живописи.

Фото: Александр Петров/ Медиа Трамплин

Кроме портретов, на выставке можно увидеть уникальный меч из дамасской стали с рукоятью из серебра и золота, в создании которого принимал участие Анатолий Мовлян. Он разработал дизайн эфеса, а изготовили меч известные тульские мастера-оружейники, в том числе Леонид Архангельский. Меч, названный «Освещающий путь», находится в частной коллекции известного омского мецената и предпринимателя, руководителя Группы компаний «Трамплин» Святослава Капустина. Ему же принадлежала идея создания артефакта.

– Я увидел этот образ – меч сына княгини Ольги и Игоря, князя Святослава, который освободил Русь от хазар. По легенде, именно Святослав, будучи четырехлетним ребенком, бросил копье в сторону древлян, убивших его отца, и начал сражение. Это был супервоин, спавший у костра, не замечавший лишений, поэтому и меч должен был стать брутальным и одновременно княжеским. Его мать была христианкой, а он сам остался язычником, поэтому тут соединились и христианские, и языческие мотивы, – рассказывает Святослав Капустин.

Фото: vk.ru/omchru

Персональная выставка Анатолия Мовляна продлится до 5 ноября. Завтра, 18 октября, мастер лично проведет экскурсию по выставке. Начало в 12 часов.